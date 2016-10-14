Чебоксары, 14 октября, 2016, 11:08 — ИА Регнум. В Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении директора чебоксарской торговой фирмы. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в крупном размере), сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Trevor Leyenhorst Арест имущества

По версии следствия, в городе Чебоксары подозреваемый уклонился от уплаты НДС за первый и второй кварталы 2015 года с деятельности возглавляемой организации на общую сумму свыше 7,5 млн рублей. Занижая налогооблагаемую базу по НДС, он представлял в налоговые органы заведомо ложные сведения по взаимоотношениям с одним контрагентом, который якобы поставлял вышеуказанной организации товарно-материальные ценности.

В целях установления объективной истины по уголовному делу назначены судебные налоговая и почерковедческая экспертиза, изъята необходимая бухгалтерская документация. В ходе следствия будут приняты меры по возмещению причиненного бюджетной системе ущерба. В этих целях по ходатайству следователя судом наложен арест на здание базы отдыха площадью 102 кв. метра, расположенной на территории национального парка «Нижняя Кама» в Тукаевском районе Татарии.

В СКР напоминают при этом, что уголовное дело об уклонении от уплаты налогов с организации может быть прекращено по заявлению подозреваемого в случае, если ущерб, причиненный бюджетной системе РФ, будет возмещен.