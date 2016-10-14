Париж, 14 октября, 2016, 11:04 — ИА Регнум. Полиция Парижа предупредила руководство недавно возведенного в центре города православного храма об угрозе терактов. В связи с этим русский культурно-духовный комплекс, открытие которого ранее входило в планы Владимира Путина, отказался от массовых мероприятий и усилил охрану, передает 14 октября RT.

Biedermann Полиция Франции

Как пояснил священнослужитель Свято-Троицкого собора, отец Николай Никишин, стражи порядка посоветовали ограничить число приглашенных на торжественное открытие храма, которое было намечено на 19 октября.

«Поэтому мы увеличим охрану, и 19 октября просто начнём работу. Храм откроется в составе культурно-духовного комплекса», — отметил он и добавил, что служители церкви стремятся «проще относиться» к предупреждению, чтобы не возникало напряженности.

Православный храм на берегу Сены строили около двух лет. Ожидалось, что его открытие посетит президент России Владимир Путин, который собирался встретиться в Париже с главой Франции Франсуа Олландом. Однако 11 октября стало известно, что визит Путина во Францию не состоится.