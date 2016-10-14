Абдулино, Оренбургская область, 14 октября, 2016, 10:59 — ИА Регнум. В Оренбургской области 13 октября после масштабной реконструкции состоялось торжественное открытие сразу двух железнодорожных вокзалов области — станции Бугуруслана и станции Абдулино. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора и правительства региона, капитальный ремонт зданий вокзалов и благоустройство привокзальных территорий произведены в рамках соглашения о сотрудничестве, которое область заключила в начале года с филиалом ОАО «РЖД» — Куйбышевской железной дорогой.

orenburg-gov.ru Вокзал Абдулино

Губернатор Юрий Берг отметил, что четко выстроенное взаимодействие с руководством Куйбышевской железной дороги позволяет оперативно решать вопросы по развитию железнодорожной инфраструктуры в Оренбургской области.

«Вокзал это не только лицо города. И Бугуруслан, и Абдулино, если говорить о железнодорожном сообщении, — это еще и лицо области. Проведена большая работа и по ремонту зданий вокзалов, и по благоустройству прилегающей территории. Это только начало — я уверен, что привокзальная площадь как в Бугуруслане, так и в Абдулино станет местом отдыха горожан и культурным центром города. Наша задача — сделать вокзалы Оренбуржья одними из лучших в стране», — подчеркнул глава региона.

Начальник Куйбышевской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Сергей Соложенкин отметил, что 2016 год объявлен президентом компании годом пассажира. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, разработана и реализуется программа по улучшению условий перевозки пассажиров железнодорожным транспортом.

«Все делается для комфорта и удобства пассажиров. Реконструкция вокзалов — одна из составляющих этой программы. Проекты разрабатываются с учетом истории и значимости конкретного вокзала. К примеру, в Абдулино налажено железнодорожное сообщение в конце позапрошлого века, такие объекты берутся на особый контроль. Вокзалу в Бугуруслане в этом году исполняется 115 лет», — сказал он.

Модернизация позволила обеспечить комплексную безопасность железнодорожных вокзальных комплексов. Созданы комфортные условия для людей с ограниченными возможностями здоровья, пассажиров с детьми и пожилых людей.

Ежегодно с Бугурусланского вокзала в пригородном и дальнем сообщении отправляются порядка 130 тысяч пассажиров. Через станцию проходят 18 пар пассажирских поездов в зимний период и 31 пара в летний. Здесь выполнен ремонт фасада, зала ожидания, бытовых помещений, конструкций кровли, инженерных сетей, обустроены санузлы в зале ожидания вокзала, произведено благоустройство привокзальной территории. В целях обеспечения безбарьерной среды для маломобильных групп населения оборудовано окно билетной кассы, туалет, тактильные указатели на островной платформе. Стоимость работ составила 31,152 млн рублей.

Вокзал в Абдулино также пережил второе рождение. В перечень работ по комплексному капитальному ремонту в Абдулино вошли ремонт фасада здания и кровли, обустройство главного входа, текущий ремонт кассового зала, зала ожидания. Также сделан капитальный ремонт перронной и островной платформ. Изменилась и привокзальная площадь. Скульптурные композиции, освещение, озеленение, парковки и многое другое — сегодня ее смело можно назвать новой культурно-исторической достопримечательностью города. На капитальный ремонт было направлено 21,5 млн рублей. В 2015 году со станции Абдулино отправлено более 100 тысяч пассажиров.