Екатеринбург, 14 октября, 2016, 11:04 — ИА Регнум. В Свердловской области работать за зарплату будут 30 депутатов Законодательного собрания, а не 17, как предполагалось ранее. Комитет по законодательству Заксобрания Свердловской области поддержал инициативу, предусматривающую сокращение числа депутатов, работающих на профессиональной основе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Либорио Проспери. Лобби Палаты Общин. 1886

Во время работы прошлого созыва регионального парламента законом было предусмотрено, что не менее половины депутатов должны получать зарплату, а на ставках работали 42 парламентария.

Отметим, по неофициальным данным, размер оклада рядового депутата превышает 38 тыс. рублей. Это без учёба надбавок. Занимающие посты, соответственно, получают больше. По данным издания Ura.Ru, содержание одного депутата ежемесячно обходится в сумму порядка 200 тыс. рублей.

Заместитель председателя свердловского парламента Виктор Шептий сообщил, что в прошлом созыве заработную плату могли получать все депутаты, теперь предлагается ограничить количество до 30.

Однако далеко не все оценивают данную инициативу положительно. По мнению депутата Законодательного собрания Свердловской области Вячеслава Вегнера, законопроект был написан под «партию власти». Он считает, что принятый региональным парламентом прошлого созыва законопроект о сокращении до 17 работающих на платной основе депутатов был популистским, а теперь после состоявшихся выборов число «профессиональных» депутатов оптимизировано под реальный расклад и полученное «Единой Россией» большинство в Законодательном собрании.

Также высказывалось мнение, что не получающие заработную плату в Законодательном собрании депутаты будут попросту игнорировать заседания профильных комитетов и комиссий, на которых обсуждаются законотворческие инициативы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в начале июня 2016 года Заксобрание Свердловской области приняло закон, согласно которому на постоянной основе, то есть получать зарплату, должно работать не более 17 депутатов из 50. То есть круг «профессиональных» депутатов сокращался до председателя и его замов, а также руководителей комитетов и комиссий. При этом сокращения сметы на заработную плату не предусматривалось.

Уже тогда закон подвергся критике. Так, по мнению депутата Андрея Альшевских, зарплату должны получать все народные избранники. Таким образом, каждый депутат может сосредоточиться на законотворчестве, и ему не придётся подрабатывать в бизнес-структурах.

Внесённая и одобренная комитетом по законодательству инициатива предлагает оставить работать на платной основе не только спикера, его замов и председателей комитетов и комиссий, но и также их первых заместителей.

Напомним, что внеочередное заседание Законодательного собрания Свердловской области, на котором будут рассмотрены поправки в закон «О статусе депутата Свердловской области» состоится 17 октября. Учитывая, что разработанный губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым проект закона одобрен комитетом в трёх чтениях, а большинство депутатов в региональном Заксобрании представляют «Единую Россию», он будет принят.