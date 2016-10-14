Рязань, 14 октября, 2016, 10:54 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование дела о смерти ребенка в роддоме Рязани. Ребенок умер 30 сентября в утробе матери. Родители сообщают, что врачи на три часа оставили без присмотра рожающую женщину.

kremlin.ru Александр Бастрыкин

«Руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области дано указание принять вас лично. Дело принято на особый контроль», — цитирует ответ Александра Бастрыкина отец погибшего ребенка.

Ранее местные СМИ сообщали о том, что ребенок умер в утробе матери, задохнувшись из-за высокой сократительной активности матки. При этом врачей рядом с женщиной не было на протяжении трех часов. Только утром пришли медики, которые зафиксировали смерть ребенка и сделали кесарево сечение. Сами врачи сообщают, что ребенок умер из-за инфекции, которая развилась из-за легкого заболевания женщины во время беременности. СУ СК РФ по Рязанской области начало доследственную проверку по факту.