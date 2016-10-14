Пенза, 14 октября, 2016, 10:51 — ИА Регнум. Любой неравнодушный житель Пензенской области может передать в дар продукты питания для питомцев зоопарка. Это могут быть излишки урожая с огородов и дачных участков, плоды дикорастущих растений (рябина, желуди, орехи), ягоды, варенье. Такое обращение руководства зоопарка распространила пресс-служба мэрии Пензы, сообщает ИА REGNUM.

Серебрякова Зинаида. Натюрморт с овощами. 1936

Пензенский зоопарк также с благодарностью примет овощи: картофель, тыкву, морковь, кабачки и прочее. Если общий вес продуктов составит более 300 кг, зоопарк вышлет собственный транспорт. Участие в акции добровольное и безвозмездное.

В зоопарке представлены млекопитающие, птицы, беспозвоночные, рыбы и рептилии.

Как сообщало ИА REGNUM, Пензенский зоопарк организован в 1981 году на территории бывшего архиерейского сада, он является зелёным островком природы в городе и излюбленным местом отдыха горожан.

Ежегодно зоопарк принимает более 160 тыс. посетителей, туда приезжают гости из соседних регионов — Саратова, Мордовии, Ульяновска.

Количество видов в зоопарке — 186, количество экземпляров — 2083. Животных, подпадающих под действие Конвенции СИТЕС и занесённых в Красные книги различных уровней (МСОП, РФ, ПО), — 147 видов, из них в Красную книгу Пензенской области — 13 видов. Коллекция ежегодно пополняется новыми видами, повышаются экспозиционные возможности коллекции. Сотрудники зоопарка успешно работают по международным программам сохранения редких и исчезающих видов: амурских тигров, лошадей Пржевальского, человекообразных обезьян, журавлей, молуккских какаду.

Напомним, в Пензенском зоопарке за последние несколько лет у пары амурских тигров на свет появились 20 тигрят, которые были переданы в другие зоопарки. В природе амурских тигров осталось 400−450 особей, то есть вклад Пензенского зоопарка в сохранение и восстановление этого вида составляет 4%.