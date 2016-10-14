Красногорск, 14 октября, 2016, 11:08 — ИА Регнум. Подмосковные власти активно взялись за решение проблемы выявления незарегистрированных объектов недвижимости и неоплаты гражданами имущественного налога, который зачастую является одним из основных источников пополнения муниципальных бюджетов. Предложение о внесении изменений в федеральные законы с целью стимулирования оформления имущества, высказанное ранее зампредом областного правительства Александром Чупраковым, поддержали и в Мособлдуме, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По данным пресс-службы областного парламента, на территории Подмосковья сосредоточено около 9% от общего объёма недвижимости всей страны, однако собственников, уходящих от уплаты налогов за свои дома, насчитывается около 30−40%, что сказывается на объёмах налоговых недопоступлений.

«Уже есть определённые идеи, в частности, по усилению налоговой нагрузки — если объекты по-прежнему не будут ставиться на учёт, но мы будем видеть, что они на деле жилые, эксплуатируемые, то будет стоять вопрос об увеличении налога на землю, на которой тот или иной объект расположен. Уверен, это многих простимулирует на оперативную постановку своей собственности на учёт — как и положено по закону», — цитирует спикера Мособлдумы Игоря Брынцалова пресс-служба парламента.

Отмечается, что профильный комитет думы готовится провести специальное выездное расширенное заседание по земельным вопросам: налогообложению и кадастровому учету.

«Нужно предусмотреть не только ужесточение ответственности, но и сопутствующие меры, которые также могли бы стимулировать граждан регистрировать постройки. Многие сегодня жалуются на сложные, многоэтапные процедуры, но, например, грамотная организация этой работы в режиме «одного окна» в муниципальных МФЦ намного облегчит процесс. Помимо этого, обязательно будет затронут вопрос разработки критериев, по которым тот или иной объект можно будет признавать построенным — не всегда внешняя готовность дома на практике означает, что он готов к эксплуатации», — заключил Брынцалов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее зампред правительства Московской области Александр Чупраков заявил, что власти региона рассматривают новый механизм расчета налога для незарегистрированного имущества. Предлагается умножать кадастровую стоимость земли на некий разработанный коэффициент, который будет значительно выше реальной стоимости объектов.

«Допустим, вы являетесь собственником недвижимости. Землю вы оформили, платите с нее налог. Мы заходим в базу и видим, что у вас есть земельный участок в собственности. Мы берем кадастровую стоимость земли, считаем примерную стоимость всех ваших объектов, которые находятся на земельном участке, все считаем по максимуму и приходим к выводу, что стоимость этих объектов в пять раз больше, чем кадастровая стоимость земли. Мы берем эту стоимость, умножаем на пять, подаем в налоговую, а она вам направляет уведомление с просьбой заплатить налог на объекты в виде суммы кадастровой стоимости земли умноженной на пять. Конечно, это будет больший налог. Мы все равно вас побудим зарегистрировать недвижимость», — пояснил Чупраков.