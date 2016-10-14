Барнаул, 14 октября, 2016, 10:46 — ИА Регнум. Более 150 тыс. рублей заплатили алтайские студенты доценту одной из кафедр Алтайского государственного технического университета (АлтГТУ) за зачеты, хорошие отметки на экзаменах и, якобы, сданные курсовые работы.

Борьба с коррупцией по-сталински, агитационный плакат, 1938 год

Уголовное дело по ч.3 ст. 290 УК РФ (получение взятки лично в виде денег в значительном размере) и ч.1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) рассмотрено в Железнодорожном суде Барнаула.

По данным алтайской прокуратуры, «подсудимый, являясь доцентом кафедры вуза, имея полномочия выставлять по итогам аттестации студенту оценку в зачетную книжку, в экзаменационную ведомость, курсовой проект, выставил трем студентам положительные оценки без сдачи экзамена, получив от них денежное вознаграждение от студентов на общую сумму 165 000 рублей».

В СУ СК РФ по Алтайскому краю уточнили, что размер взятки варьировался от 20 тысяч до 105 тысяч рублей. Деньги от студентов преподаватель получал в различных местах, в том числе — непосредственно возле здания АлтГТУ. В ходе следствия и суда он полностью признал вину и в содеянном раскаялся.

Тем не менее, суд приговорил его к штрафу в размере 1 миллиона 100 тыс. рублей с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных полномочий в органах и учреждениях образования в РФ на срок 2 года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, летом 2016 года ректора АлтГТУ Александра Ситникова со скандалом уволил министр образования Игорь Ливанов. Произошло это прямо в ходе селекторного совещания. Причина — многочисленные нарушения в подконтрольном учреждении. Из-за проблем с аккредитацией выпускники неаккредитованных направлений (более 100 человек, — прим. ИА REGNUM) были вынуждены доучиваться в Алтайском госуниверситете.

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В настоящее время «рулить политехом» пытается исполняющий обязанности ректора Андрей Максименко, но, судя по высказываниям о нем коллег, порядка больше в вузе не становится.