Доцент одного из алтайских вузов наторговал зачетами более 150 тыс рублей
Барнаул, 14 октября, 2016, 10:46 — ИА Регнум. Более 150 тыс. рублей заплатили алтайские студенты доценту одной из кафедр Алтайского государственного технического университета (АлтГТУ) за зачеты, хорошие отметки на экзаменах и, якобы, сданные курсовые работы.
Уголовное дело по ч.3 ст. 290 УК РФ (получение взятки лично в виде денег в значительном размере) и ч.1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) рассмотрено в Железнодорожном суде Барнаула.
По данным алтайской прокуратуры, «подсудимый, являясь доцентом кафедры вуза, имея полномочия выставлять по итогам аттестации студенту оценку в зачетную книжку, в экзаменационную ведомость, курсовой проект, выставил трем студентам положительные оценки без сдачи экзамена, получив от них денежное вознаграждение от студентов на общую сумму 165 000 рублей».
В СУ СК РФ по Алтайскому краю уточнили, что размер взятки варьировался от 20 тысяч до 105 тысяч рублей. Деньги от студентов преподаватель получал в различных местах, в том числе — непосредственно возле здания АлтГТУ. В ходе следствия и суда он полностью признал вину и в содеянном раскаялся.
Тем не менее, суд приговорил его к штрафу в размере 1 миллиона 100 тыс. рублей с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных полномочий в органах и учреждениях образования в РФ на срок 2 года.
Как уже сообщало ИА REGNUM, летом 2016 года ректора АлтГТУ Александра Ситникова со скандалом уволил министр образования Игорь Ливанов. Произошло это прямо в ходе селекторного совещания. Причина — многочисленные нарушения в подконтрольном учреждении. Из-за проблем с аккредитацией выпускники неаккредитованных направлений (более 100 человек, — прим. ИА REGNUM) были вынуждены доучиваться в Алтайском госуниверситете.
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В настоящее время «рулить политехом» пытается исполняющий обязанности ректора Андрей Максименко, но, судя по высказываниям о нем коллег, порядка больше в вузе не становится.