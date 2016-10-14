Москва, 14 октября, 2016, 10:42 — ИА Регнум. Частной американской компании Orbital ATK будут поставлены из России 14 двигателей РД-181 для ракет-носителей Аntares, передаёт RT.

mks-onlain.ru РД-181

Двигатели в США поставит НПО «Энергомаш» (город Химки, Московская область): поставка этой партии начнётся в 2017 и завершится в 2018 году. Уточняется, что американской компанией не найдено альтернативы российским РД-181.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 октября NASA заявило об очередном переносе запуска Antares с РД-181 с космодрома Валлопс (штат Вирджиния, США). Запланированный на 13 октября старт ракеты состоится не ранее 16 октября. Причина — в неблагоприятных погодных условиях.

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