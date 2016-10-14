Детройт, США, 14 октября, 2016, 10:40 — ИА Регнум. Новейшее поколение популярного кроссовера Honda CR-V было представлено журналистам на закрытом мероприятии в Детройте. Новинка будет оснащена долгожданным турбодвигателем от Honda Civic мощностью 190 л. с., сообщают «Автовести».

Хонда — Drom.ru Honda CR-V

Как отмечает издание, кроссовер CR-V обошла по популярности только модель Civic. Платформа от Civic и легла в основу новинки, которая теперь может похвастаться более просторным салоном, большей безопасностью и турбомотором емкостью 1,5 л.

Кроме того, CR-V будет доступен и с атмосферным двигателем объемом 2,4 л и мощностью 184 л.с. Оба варианта будут работать в сочетании с бесступенчатым вариатором CVT.

Публичный дебют CR-V пятого поколения пройдет на автосалоне в Лос-Анджелесе, старт продаж в США намечен на начало 2017 года. Будет ли автомобиль поставляться в Россию и когда именно — пока неизвестно.