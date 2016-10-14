Красноярск, 14 октября, 2016, 10:38 — ИА Регнум. Красноярские чиновники и полицейские ищут решения проблемы подросткового насилия. Повышенная активность властей в этом отношении вызвана инцидентами со школьниками, которые закончились смертью и ранениями.

Иван Шилов Кровь на ноже

Напомним, 9 октября семиклассник зарезал ровесника из-за оскорблений в социальной сети, а 11 октября шестиклассница ранила ножом двух знакомых девочек.

Полиция принимает дополнительные меры по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних в Красноярском крае. «По указанию врио начальника ГУ МВД по краю Тамары Белкиной в связи с чрезвычайными происшествиями с участием несовершеннолетних за каждым образовательным учреждением закреплены наиболее подготовленные сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные, оперативники уголовного розыска, следователи и дознаватели», — сообщили в краевом управлении МВД.

Данное решение одобрено Общественным советом при полиции края. Также планируется вести в образовательных заведениях разъяснительную работу среди несовершеннолетних, предупреждать их об ответственности за правонарушения, формировать у них законопослушное поведение и навыки разрешения конфликтов.

Министерство образования края, со своей стороны, направило письма во все муниципалитеты региона с рекомендациями по профилактике преступлений среди подростков.

«Всем муниципальным органам управления образования края рекомендовано провести в школах проверки организации воспитательной работы, досуга несовершеннолетних, взять под особый контроль внутришкольный профилактический учет, семинары-тренинги для классных руководителей, школьных психологов, социальных педагогов по разрешению конфликтных ситуаций, провести родительские собрания», — говорится в официальном сообщении.

Как рассказала ИА REGNUM помощник министра образования Красноярского края Надежда Квитковская, особое внимание в ходе этой работы будет уделено общению детей в социальных сетях, ношению предметов, способных причинить вред. «Например, тот тринадцатилетний подросток, который убил ножом одноклассника, разгуливал с этим предметом в школе, и все это прекрасно видели, и одноклассники это подтвердили. Учителя должны были предпринять какие-то меры в этом отношении. Если сами они оказались бессильны, значит, следовало обратиться в соответствующие органы», — пояснила она.

Социальных педагогов и педагогов-психологов, классных руководителей хотят обязать следить за общением учеников в социальных сетях, однако пока чиновники не представляют, как это может быть осуществлено технически.

По мнению социолога Агнессы Домбровской, которое она высказала в беседе с ИА REGNUM, все заявленные меры не способны устранить причин подростковой агрессии, и в лучшем случае могут лишь ограничить ее проявления.

«Поведение человека, особенно подростков, опирается на те стереотипы и базовые ценности, которые закреплены в культуре общества. Современная же массовая культура пропагандирует насилие и индивидуализм, всеобщую конкуренцию. Но дело не только в пропаганде: принципы «война всех против всех» и «человек человеку волк» лежат в основе современного общества», — отметила она.

Собеседница ИА REGNUM подчеркнула, что коллективизм, чувство товарищества «сегодня не в чести, объявлены пережитком прошлого», напротив, культивируется издевательство над слабым. «Абстрактная проповедь добра и человеколюбия тут не поможет, поскольку насилие закреплено в общественных отношениях: начальник унижает подчиненного, богатый презирает бедного. Дети очень тонко улавливают все это и чувствуют фальшь призывов к добру и толерантности», — сказала Домбровская.

Тем временем, в поисках виноватых краевой следственный комитет предложил привлечь родителей устроивших резню подростков к административной ответственности за ненадлежащее воспитание детей.