Хабаровск, 14 октября, 2016, 10:37 — ИА Регнум. Холдинг «Энергетические системы Востока» (входит в группу «Русгидро) приступил к строительству новой магистральной сети от новой ТЭЦ к городским центральным тепловым пунктам, — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе компании.

madamam.ru Советская гавань

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«Впервые с 90-х годов прошлого века в дома совгаванцев придет круглогодичное горячее водоснабжение. Ввод в эксплуатацию новой ТЭЦ, к тому же, обеспечит городу качественное и надежное теплоснабжение, позволит избавиться от затратных мазутных котельных, а применяемые на строительстве современные технологии существенно улучшат экологию», — рассказал глава города Павел Боровский.

Строительство ТЭЦ обеспечило работой более 700 местных жителей, которые уже сегодня готовятся пройти переобучение в местном колледже и после завершения строительства сохранить свои рабочие места.

Напомним, строительство ТЭЦ Советской Гавани ведется в рамках исполнения указа президента РФ Владимира Путина «О развитии энергетики Дальнего Востока». Завершение строительных работ запланировано на конец 2017 года. Городские власти, помимо возобновления горячего водоснабжения жилого сектора и качественного теплоснабжения города, ждут от ввода новой ТЭЦ улучшения инвестиционного климата.