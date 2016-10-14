Калининград, 14 октября, 2016, 10:56 — ИА Регнум. Планы Варшавы «распилить» песчаную косу на границе с Россией больше похожи на пиар на тему — «как ещё можно насолить России». Такое мнение сегодня, 14 октября, корреспонденту ИА REGNUM высказал кандидат географических наук Иван Гуменюк, участник международного проекта «Возможности и преимущества совместного использования Вислинского залива».

ro.com.pl Ярослав Качиньский в Вислинском заливе

«Моё убеждение, сложившиеся от общения с представителями приграничных воеводств, — общественное мнение в Польше не столь однозначно выступает за строительство канала, как это стараются преподнести вышестоящие инстанции в Варшаве, — сказал эксперт. — И, кстати сказать, пример с местным приграничным передвижением с Калининградской областью демонстрирует тенденцию, когда польские власти на местах выступают против решений центра».

По словам эксперта, в своё время как с польской, так и с российской стороны были предприняты попытки математического моделирования экологических рисков от прорыва канала.

«Данные расчёты не давали однозначного ответа на вопрос — насколько техногенная деятельность негативно повлияет на экологию Вислинской косы, — продолжил учёный. — Такая же ситуация с экономическими расчётами. В Польше говорят, что прорыв активизирует работу порта города Эльблонга, который сейчас фактически заперт. Но как только Эльблонг «раскроется», то он тут же станет конкурентом портов Трёхградья (Гданьска, Гдыни и Сопота. — ИА REGNUM ). А зачем, спрашивается, Гданьскому порту нужен очередной конкурент, пусть и из соотечественников?»

Кроме того, подчеркнул Иван Гуменюк, есть вопросы и со стороны Европейского союза. «Проект стоит, мягко говоря, недёшево, — сказал он. — Понятно, что Польша сама такой проект реализовать не сможет, и в Варшаве очень рассчитывали, что ЕС софинансирует. Но Евросоюз так и не дал положительную оценку проекта, потому что Вислинская коса — это, прежде всего, особо охраняемая территория, которая входит в европейскую систему уникальных природных территорий (Natura 2000). И Брюссель весьма неохотно идёт на то, чтобы на таких заповедниках реализовывать большие комплексные проекты».

«Даже если Варшава решится «распилить» Вислинскую косу, то этот проект, безусловно, должен будет пройти процедуру общественных слушаний по ОВОС (оценке воздействия на окружающую среду. — ИА REGNUM ), и, скорее всего, они не пройдут гладко», — прогнозирует учёный.

По мнению Гуменюка, на данный момент заявления властей Польши больше похожи на пиар, чтобы показать обществу дополнительный инструментарий, с помощью которого «можно насолить России».

Напомним, что на днях в Эльблонге состоялась презентация проекта перекопа Вислинской косы, в которой принял участие Ярослав Качиньский, председатель партии «Право и справедливость», отличающейся крайней степенью русофобии.

Министр морского хозяйства Польши Марек Грубачик уточнил на встрече, что канал стоимостью 800 млн злотых (185 млн евро) может быть построен за 6 лет. Переправа, по словам министра, «в контексте геополитической ситуации и безопасности Польши позволит сделать регион независимым от России».

google.ru/maps Схема «канализации» Вислинской косы

ИА REGNUM уточняет, что «канализация» Вислинской косы — история с бородой. Песчаная полоска протяжённостью 65 км (35 км из которых принадлежат России) перекрывает выход из порта Эльблонг в открытое море. Польские суда вынуждены огибать её и проходить через морскую территорию Российской Федерации — Калининградский морской канал и порт Балтийск. На данном участке судоходство регламентируется договором между Польшей и СССР от 1946 года, однако Балтийск, где расположена главная военно-морская база Балтийского флота, закрыт для судов третьих стран.

Это значит, что польский порт Эльблонг не может эффективно сотрудничать с международными стивидорными компаниями.