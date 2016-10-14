Ростов-на-Дону, 14 октября, 2016, 10:19 — ИА Регнум. Распоряжение министерства имущественных и земельных отношений Ростовской области о передаче Ростовской-на-Дону епархии зданий Старочеркасского историко-архитектурного музея-заповедника отменено. Соответствующее решение вынес Арбитражный суд региона, передает корреспондент ИА REGNUM 14 октября.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Атаманский дворец

Судебная тяжба длилась с начала 2016 года. К служителям Фемиды обратились музейщики и жители станицы Старочеркасской — древней столицы донского казачества. Все они выступили против распоряжения, подписанного 28 сентября 2015 года в то время главой ведомства Юрием Молодченко. Причем станичники уже передавали письмо-обращение донскому губернатору Василию Голубеву.

«Музейное учреждение, как держатель исторической памяти, обеспечивает доступ к культурному наследию всего населения: верующим и неверующим, православным и представителям других конфессий. Мы — люди православной веры, но не согласны, чтобы задачи и проблемы церкви решались путём изоляции от народа исторического наследия наших предков», — говорится в петиции.

Также по теме: Усадьбу атаманов Ефремовых на Дону хотят отдать РПЦ — жители против

На Дону за Атаманский дворец в Старочеркасской борются в суде

Позиция заявителя такова: «Передача имущества религиозной организации по распоряжению госоргана приведет фактически к ликвидации музея, расположенного в спорном здании». Об этом говорится в решении суда. Представители же епархии настаивали на подписании соглашения о совместном использовании спорного имущества как общекультурной и религиозной ценности, пообещав сохранить музей.

«Это головная боль как для одной стороны, так и для другой. Епархия хочет заключить договор при любых условиях, но при этом оставаться главными. Решение об отмене распоряжения было принято на заседании суда единогласно представителями Минимущества, Минкультуры и музея», — сообщил руководитель регионального отделения общества охраны памятников истории и культуры Александр Кожин.

Суд рассмотрел все представленные исторические документы, архивные справки Российского государственного исторического архива, заключения специалистов, акт историко-культурной экспертизы.

«На основе представленных доказательств суд нашел оспариваемое решение о включении спорного имущества в план передачи религиозным организациям противоречащим нормам федерального закона и нарушающим права заявителя на владение и пользование объектом культурного наследия. В решении суда отмечено, что на настоящий момент монастырю из владения музея уже передано 12 объектов, находящихся как в пределах подворья, так и вне его на территории Старочеркасской, чем фактически обеспечена деятельность монастыря. Подворье действительно создавалось как единое имение, чем и объясняется отмеченное специалистами единство архитектурного облика. Однако назначение его было не религиозным, а бытовым», — сказано в определении суда.

Но точку в этом деле ставить пока рано, говорят в епархии. Решение Арбитражного суда области они намерены обжаловать в судебных инстанциях высшего порядка.

Напомним, ранее доктор исторических наук, профессор кафедры специальных исторических дисциплин и документоведения исторического факультета Южного федерального университета Анатолий Агафонов сообщал о том, что решение Минимущества области о передаче Атаманского дворца епархии отменить можно. По его словам, ведомство вообще нарушило закон, так как земля и постройки на момент выхода этого акта являлись федеральной собственностью, а не муниципальной. «Не может орган более низкого уровня распоряжаться тем, что ему не принадлежит. Но у нас чиновник правит бал. Ну и получили в итоге потоп общественного возмущения», — сказал собеседник.

Ранее по теме: Распоряжение Минимущества Дона о передаче Атаманского дворца отменить можно

Также на защиту музея встал и президент Союза музеев России, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. В феврале текущего года он направил письмо губернатору Ростовской области Василию Голубеву с просьбой сохранить Атаманский дворец, принадлежащий Старочеркасскому историко-архитектурному музею-заповеднику, в собственности хранилища.

Читайте также: Глава Эрмитажа считает передачу Атаманского дворца РПЦ ликвидацией музея