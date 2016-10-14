Ярославль, 14 октября, 2016, 10:16 — ИА Регнум. Лауреат премии Комеча, ярославский архитектор и градозащитница Ольга Мазанова обеспокоена предложенным мэрией составом Градостроительного совета в Ярославле. Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект решения о Градосовете был представлен общественности 13 октября. Персональный состав совета, а также назначение директором департамента архитектуры и земельных отношений Игоря Лебедева вызывают опасение за сохранность исторического облика города, входящего в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ольга Мазанова

«То, что в Ярославле создан, наконец, градостроительный Совет при мэрии Ярославля, — факт положительный. Но то, как он создан, вызывает, конечно, недоумение у профессионалов-архитекторов, экспертов и общественности, градозащитников. Самое печальное, что проигнорировано мнение профессионального сообщества архитекторов — Ярославской организации союза архитекторов, а также то, что в Совет не вошли представители ни одной градозащитной организации (их у нас 3), это странно, если учесть тот факт, что центр Ярославля входит в список ЮНЕСКО. Я считаю, что в Градосовет должны входить не чиновники, а профессионалы, в том числе архитекторы-градостроители, архитекторы, которые в своей деятельности связаны с проблемами охраны наследия, с уважением относящиеся к историческому облику центра города, уважающие труд зодчих предыдущих поколений, люди грамотные и независимые, которые могут аргументированно сказать свое мнение, отличное от мнения чиновников. А что мы видим в составе предлагаемого Совета? Большинство чиновников, и лишь 5 архитекторов, среди которых есть и чиновники, и люди, не имеющие базового архитектурного образования, большинство (не все, конечно) из них проявили себя в своей профессиональной деятельности отнюдь не бережным отношением к наследию. Таким образом, по моему мнению, это будет междусобойчик. Я считаю, что приглашены в Совет люди, с которыми удобно работать как новому руководству города, так и новому директору департамента архитектуры», — высказывает свое мнение Ольга Мазанова.

Градозащитница также негативно относится к назначению директором департамента архитектуры и земельных отношений Игоря Лебедева, который заним ал аналогичный пост при мэре Викторе Волончунасе.

«Возвращение через 4 года фигуры Лебедева Игоря Юрьевича на градостроительную арену города в качестве директора Департамента архитектуры мэрии Ярославля, у градозащитников вызывает, как минимум, серьезную тревогу. Дело в том, что этот чиновник в большой степени определял градостроительную политику в городе очень длительное время, включая период подготовки к празднованию 1000-летия Ярославля (в 2010 году). Именно в этот период произошел строительный бум, массовое строительство в историческом центре города, например, в зоне ЮНЕСКО и буферной зоне было построено более 10 объектов, грубо нарушающих действующие регламенты Проекта зон охраны памятников Ярославля, что нанесло серьезный ущерб историческому облику города, сохранности исторического центра в целом. Кроме того, в нарушение действующего Генплана города, регламентов Проекта зон охраны в буферной зоне объекта ЮНЕСКО был построен новый мост через реку Которосль, нарушивший охраняемый ландшафт и панорамы. В результате, в 2011 году на 35 сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО Ярославль чуть не попал в список «Наследие в опасности», — полагает Ольга Мазанова.

Игоря Лебедева градозащитница считает лицом, который может быть заинтересован в строительстве многоэтажного жилого дома у храма Николы Мокрого. При предыдущей администрации мэрия Ярославля отозвала у застройщика разрешение на строительство дома, однако застройщик оспорил это решение в суде и выиграл.

«Известно, что до назначения директором департамента архитектуры (3 октября 2016) Лебедев Игорь Юрьевич работал в фирме ЗАО «Блок 2», которая, как известно, имеет намерения построить огромный жилой дом высотой от 5 до 10 этажей с подземной автостоянкой на 205 автомашин у храма Николы Мокрого. Это строительство, как считают эксперты, архитекторы и градозащитники, представляет угрозу знаменитому храмовому ансамблю 17 века (физической сохранности храмов и панорамам). Таким образом, с приходом нового руководства города, последовавшей за этим сменой руководства департамента архитектуры мэрии, есть опасения, что градостроительная политика в городе, отношение чиновников к наследию древнего Ярославля может еще измениться в худшую строну, хотя надежда умирает последней. Кстати, по моей информации, в члены Градосовета вошел и директор фирмы, которая занималась проектированием вышеупомянутого дома у ЗАО «Блок 2» у храма Николы Мокрого», — полагает Ольга Мазанова.