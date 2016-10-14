Вашингтон, 14 октября, 2016, 10:07 — ИА Регнум. Американские граждане практически в равной степени поддерживают обе кандидатуры на пост президента США, но преимущество на сегодняшний день находится на стороне миллиардера Дональда Трампа: республиканец опережает своего оппонента от демократов экс-госсекретаря Хиллари Клинтон на два процентных пункта. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведённого компанией Rasmussen Reports и обнародованного 13 октября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кто кого. Дональд Трамп

Согласно полученным в ходе социологического исследования данным, Трампа поддерживают 43%, Клинтон — 41%. Стоит отметить, что весы общественного мнения склонились в пользу республиканца буквально в последние сутки: в предыдущие сутки избиратели отдавали больше голосов его сопернице — 43% против 39%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 октября юристы консервативной группы Judicial Watch заявили, что намерены внимательно изучить заявления Клинтон, которая не в состоянии вспомнить ключевые подробности использования частной электронной почты во время работы госсекретарём. «Отказ госпожи Клинтон прямо и четко ответить на многие вопросы говорит о ее пренебрежении к нормам права», — отметил глава группы Том Фиттон.