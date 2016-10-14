Хабаровск, 14 октября, 2016, 10:03 — ИА Регнум. Юг региона Хабаровского края в последние сутки задыхается от дыма. Причина — пожары в сопредельном Китае. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в управлении лесами местного правительства причиной пожаров стали поджоги сухой травы.

Алексей Денисов-Уральский. лесной пожар. 1897

«По данным космической съемки, пожары на соседних с нашим регионом территориях КНР действовали с 11 по 13 октября и в данный момент ликвидированы. Западный и юго-западный ветер принес дым в Хабаровский край. Кроме того, небольшие возгорания отмечались в Еврейской автономной области и Верхнебуреинском районе Хабаровского края, но и они уже ликвидированы», — уточнил начальник охраны и защиты лесного фонда региона Сергей Бутин.

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Правительство Хабаровского края направило в адрес главы департамента по охране окружающей среды провинции Хэйлунцзян Ли Пина требование держать ситуацию с сельхозпалами на постоянном контроле, и принять неотложные меры к недопущению подобных ситуаций впредь.

При этом краевые власти отметили, что готовы оказать соседней Еврейской автономной области любую необходимую помощь в тушении пожаров.

Министерство здравоохранения Хабаровского края проинформировало граждан о том, что в условиях сильной задымленности следует соблюдать меры предосторожности. В первую очередь это касается беременных женщин, пожилых людей, лиц, страдающих сердечно-сосудистыми, бронхолегочными заболеваниями и детей. Не рекомендуется выходить на улицу. Необходимо плотно закрывать двери и окна, завешивать их мокрой тканью. Минздрав рекомендовал воздерживаться в период задымления от употребления алкоголя, курения, тяжелой пищи.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт потребовал от руководителей муниципалитетов, глав городских и сельских поселений обеспечить полную готовность к пожароопасному периоду, который длится в регионе с сентября до середины ноября. Особое внимание глава региона просил уделить источникам водоснабжения для пожаротушения — не во всех муниципалитетах таковые имеются. Вячеслав Шпорт предупредил, что лично посетить все районы и проверит готовность ответственных служб и ведомств к пожароопасному периоду.