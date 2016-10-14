Москва, 14 октября, 2016, 10:01 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между Россией и Сирией о бессрочном размещении авиационной группы ВС РФ, сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Ранее Совет Федерации ратифицировал соглашение о бессрочном размещении авиационной группы России в Сирии на аэродроме Хмеймим в провинции Латакия.

Документ закрепил договоренность о том, что вооружение, боеприпасы, оборудование ввозятся на территорию Сирии без взимания пошлин, при этом личный состав пересекает границу без досмотра и обладает иммунитетом от досмотра, обыска, ареста и прочих принудительных мер.

Состав российской авиационной группы определяется российской стороной по согласованию с сирийской. При этом в соглашении подчеркивается, что «нахождение на территории САР российской авиационной группы отвечает целям поддержания мира и стабильности в регионе, носит оборонительный характер и не направлено против других государств».