Москва, 14 октября, 2016, 10:13 — ИА Регнум. В московском метро капитальный ремонт проведут в номерных вагонах серии 81−717/714. Это позволит увеличить срок их службы на 15 лет. В вагонах установят антивандальные сиденья и поручни, которые органично впишутся в общий дизайн, сообщил официальному сайте мэра Москвы руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. Он также добавил, что этом отделка интерьера будет выполнена из современных негорючих материалов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вагон метро

«В соответствии с заключённым контрактом, более чем в 130 вагонах московского метро проведут капитальный ремонт. В ходе работ планируется повысить надёжность подвижного состава, создать более комфортные условия для пассажиров и машинистов, а также улучшить внешний вид поездов», — подчеркнул Ликсутов.

Как рассказали в пресс-службе столичного метро, из более чем 5,5 тыс. поездов, которые сейчас обслуживают жителей города, половина относится к серии 81−717/714, которые используются в подземке много лет. Эти вагоны надёжные и безопасные, а выпуск более современных модификаций этой серии продолжается до сих пор.

«Мы ежегодно ремонтируем от 100 до 130 вагонов. Это те вагоны, у которых подошёл срок капитального ремонта», — отметил глава Дептранса.

Но не обходится и без новинок, в феврале 2017 года на Таганско-Краснопресненской линии выпустят первые поезда нового поколения «Москва» 765-й серии. Их главные особенности — широкие дверные проёмы, улучшенный салон, сквозной проход через все вагоны, а также места для маломобильных пассажиров. Кроме этого, в них есть точки для зарядки гаджетов и интерактивные панели, на которых можно найти нужную станцию, проложить маршрут и рассчитать время в пути. Всего до 2020 года метро получит 768 таких вагонов.

В сентябре перед аркой главного входа на ВДНХ была организована выставка двух вагонов нового поезда. Её посмотрели десятки тысяч человек. А название для нового состава выбирали сами москвичи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за счет современных материалов в отделке кузова в новых поездах будет на 20% больше пассажирских мест, на 15% увеличены и места для машинистов. Освещение в вагонах улучшено на 30%, в три раза повышена оборачиваемость и приток воздуха, на 30% уменьшено количество шума.

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