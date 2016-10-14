Ярославль, 14 октября, 2016, 09:55 — ИА Регнум. Многодетные семьи Ярославской области выражают недовольство планами региональных властей сократить подпрограмму улучшения жилищных условий для этой категории в 2017 году. Общественная организация «Многодетные семьи Ярославской области» обратилась с открытым письмом к врио губернатора Дмитрию Миронову и председателю областной думы Михаилу Боровицкому с открытым письмом по этому поводу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как следует из письма, в 2017 году региональные власти планируют сократить финансирование подпрограммы «примерно до 24 млн рублей» (29,6 млн в 2016 году).

«С 2010 года в Ярославской области действует региональная программа «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области». Программа предусматривает подпрограмму: улучшение жилищных условий многодетных семей путём выделения участникам программы средств в виде адресных безвозмездных субсидий на приобретение (строительство) жилья. Но с каждым годом денег на эту подпрограмму выделяется всё меньше и меньше. И получается, что количество многодетных семей в Ярославской области с каждым годом растет и количество детей в семьях увеличивается, а соответственно растут и очередников и количество выделенных денег на одну семью увеличивается. А так как денег выделяется меньше, то очередь практически не двигается. На сегодняшний день количество многодетных семей, находящихся в очереди (данные 01.12.2015) — 1147 семей. Сумма, выделенная на эту подпрограмму в 2016 году — 29 648 000 рублей. Количество многодетных семей, улучшивших жилищные условия в 2016 — всего 7 семей!» — говорится в обращении общественной организации.

Авторы письма пишут о «демографической яме», в которую попало наше государство, и говорят о том, что отсутствие возможности приобрести жилье является основным сдерживающим фактором для семей при планировании детей.

«В нашей организации много таких семей, которые ждут, верят и надеются на достойные условия жизни своей и своих детей, на поддержку государства! Поэтому мы просто умоляем вас обратить на эту глобальную проблему — проблему не только отдельно взятого региона, но государства в целом, — пишут авторы письма.

Многодетные семьи просят власти Ярославской области не сокращать, а увеличить финансирование программы.

«Программа замечательная, только она фактически не работает даже на то, чтобы остановить рост очереди. А жилье для семьи важно сейчас, а не через десятилетия. Важно не только для многодетных. Важно, чтобы все люди видели и понимали, что о них и их детях государство заботится! Искренне верим в профессионализм, здравомыслие, человечность, нацеленность на долгосрочное развитие и процветание региона первых лиц Ярославской области», — завершает свое обращение Правление общественной организации «Многодетные семьи Ярославской области».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, также планируется сократить и финансирование программы «Обеспечение жильем молодых семей», в Ярославле и области она будет сокращена примерно в 2 раза.