Вашингтон, 14 октября, 2016, 09:38 — ИА Регнум. Юристы консервативной группы Judicial Watch намерены внимательно изучить заявления кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон, которая не может вспомнить ключевые подробности использования частной электронной почты во время работы госсекретарем США. Об этом, как передает ВВС, сообщает глава Judicial Watch Том Фиттон.

Иван Шилов ИА REGNUM Хиллари Клинтон

«Отказ госпожи Клинтон прямо и четко ответить на многие вопросы говорит о ее пренебрежении к нормам права», — отметил Фиттон.

Отмечается, что юристы задали Клинтон 25 письменных вопросов по поводу переписки тех времен. В ответах на 21 вопрос кандидат в президенты США заявила, что не может вспомнить деталей.

Кандидат на пост главы Белого дома от Республиканской партии Дональд Трамп в ходе дебатов уже заявил, что в случае своей победы на выборах попросит прокуратуру проверить электронную почту Клинтон. Кроме того, миллиардер также призвал бывшего госсекретаря США извиниться за использование личной электронной почты для служебной переписки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 ноября 2016 г. в США пройдут всеобщие выборы. Демократическую партию представит Хиллари Клинтон и выдвинутый ею ранее на пост вице-президента Тим Кейн. За президентский пост от Республиканской партии будут бороться Дональд Трамп и выбранный на место вице-президента в случае победы Майк Пенс.

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