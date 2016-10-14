Севастополь, 14 октября, 2016, 09:28 — ИА Регнум. 20 новых автобусов вышли на маршруты в Севастополе 13 октября. Всего по программе лизинга ГУП «Севавтотранс» получил 90 автобусов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства.

Светлана Иванова ИА REGNUM Новые автобусы для Севастополя

«Автобусы укомплектованы необходимым оборудованием, водители подготовлены и аттестованы. Еще 70 автобусов выйдут на маршруты в течение месяца, — сказал врио губернатора Дмитрий Овсянников. — Программа обновления общественного транспорта является приоритетом правительства Севастополя. Все 90 автобусов приобретены по линии государственной транспортной лизинговой компании. Кроме того, заключен контракт на поставку 78 троллейбусов».

По словам директора ГУП «Севавтотранс» Дмитрия Ярошко, 40 автобусов предназначены для пригородного сообщения, они дополнительно оснащены кондиционерами и ремнями безопасности, 50 — для городских маршрутов. Двигатели работают на газомоторном топливе (газе метане), имеют экологический класс Евро-5 (высший на сегодняшний день). Автобусы оснащены тахографами, оборудованием ГЛОНАСС и системой навигации, камерами видео наблюдения, в том числе в салоне, системой связи с диспетчером, тревожной кнопкой.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, сумма государственного контракта на приобретение государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) для Севастополя 90 автобусов и 60 троллейбусов составила 2,5 млрд рублей.