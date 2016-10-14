Грозный, 14 октября, 2016, 09:17 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал к тщательному расследованию нападения на дочь президента Союза смешанных боевых единоборств ММА Федора Емельяненко. Также он заявил о необходимости наказать виновных «строго, чувствительно и публично», сообщает 14 октября пресс-служба главы и правительства республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Кадыров предположил, что нападение на девочку было совершено с целью вызвать широкий общественный резонанс, а злоумышленникам было известно, чьей дочерью она является. Он добавил, что виновного нужно найти любой ценой.

«Мы в этом направлении тоже работаем и готовы оказать максимальное содействие», — заявил Кадыров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 октября в Москве на несовершеннолетнюю дочь Фёдора Емельяненко было совершено нападение. Девочка была доставлена в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, где медики определили у нее «ушиб грудной клетки и брюшной полости». По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ «Побои».