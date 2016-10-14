Красноярск, 14 октября, 2016, 09:10 — ИА Регнум. На вопрос «Почему ты решила стать волонтером?» 15-летняя Карина Шестирик, руководитель волонтерского штаба школы самоопределения, отвечает: «Все получилось случайно: заниматься волонтерством мне предложил репетитор по французскому языку. Кто такой волонтер я тогда и понятия не имела, а сегодня — это мой образ жизни. Каждое событие — это классные впечатления, опыт, знакомства и всегда большая ответственность. Например, недавно я была волонтером Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания», которые проходили в Анапе. Многие спрашивают: «Когда ты успеваешь учиться?», но этому волонтерство совсем не мешает, учусь я на «отлично».

Департамент информационной политики администрации города Красноярска Глава Красноярска встретился с волонтерами

Таких инициативных и активных молодых красноярцев в Красноярске немало. Только на базе школ и профессиональных образовательных учреждений города созданы 49 волонтерских штабов, объединяющих порядка 1200 молодых красноярцев. Более 700 школьников и студентов называют себя добровольцами.

Свои реализованные инициативы и будущие проекты ребята представили главе города Красноярска Эдхаму Акбулатову в волонтерском центре «Доброе дело». В 2015 году здесь была открыта Академия волонтерства, а летом текущего года создан единый Call-центр. По телефону 205−20−19 могут обращаться горожане за помощью, а также с целью вступления в ряды добровольцев или волонтеров.

Специалист Call-центра Татьяна Саксонова рассказывает: «Ежедневно нам поступает порядка 15 звонков. Горожане спрашивают, куда сдать ненужные вещи, как их получить, куда пристроить бездомных животных, но, в основном, интересуются, как стать добровольцем».

Благодаря добровольцам в Красноярске реализуется проект «Горизонталь сердец»: неравнодушные молодые красноярцы помогают детям, оставшимся без попечения родителей, открывать для себя новые творческие увлечения. Участники проекта «Больничная клоунада» проводят детские праздники в городских больницах. В доме 34 по улице Робеспьера работает так называемый «Фримаркет» — «свободный магазин», куда любой желающий может принести ненужные вещи, а нуждающийся бесплатно взять необходимое. Глава города Эдхам Акбулатов обсудил с ребятами реализацию нового проекта — создание отряда «Сила добра».

«Этот проект объединит усилия специалистов управления социальной защиты населения, волонтера, бойца Красноярского краевого студенческого отряда и потребности маломобильного молодого красноярца. Сегодня в эту категорию попадает порядка 250-ти горожан. И мы планируем помогать ребятам, сопровождать их в учреждения культуры, здравоохранения, на различные мероприятия», — рассказала исполняющая обязанности директора волонтерского центра «Доброе дело» Наталия Хромых.

Мэр отметил, что это очень благородный и значимый проект, в котором недопустимы сбои: «На самом начальном этапе нужно убедиться, что каждое «звено» отряда понимает, какая высокая степень ответственности на нем лежит. Поэтому проект требует очень тщательной, всесторонней проработки».

Помимо социальных проектов молодые горожане принимают участие в организации и проведении масштабных событий. Только в 2016 году красноярские волонтеры участвовали в 80 мероприятиях краевого, всероссийского и международного уровней. Совместно с исполнительной дирекцией 29-й зимней Универсиады реализуется проект «Городские волонтеры».

В ходе встречи с главой города ребятами был представлен новый для Красноярска образовательный курс «Волонтер-гид». Во время обучения будущие гиды смогут узнать многое из истории родного города, освоят навыки экскурсовода, смогут усовершенствовать знания английского языка. Мэр отметил, что навыки молодых гидов, их свежий взгляд на Красноярск позволят в дальнейшем проводить экскурсии в новом формате, интересные каждому красноярцу.

В завершение встречи Эдхам Акбулатов поблагодарил ребят за социально важную работу и пожелал успехов в развитии новых инициатив: «В сознании людей должно быть четкое понимание: волонтер — это не обслуживающий персонал. Волонтерство — это путь активных и успешных людей, которые благодаря общественной работе расширяют свой кругозор, развивают организаторские способности, учатся общаться с самыми разными людьми. Одним словом, вы — «продвинутые» молодые люди, которые работают над собой и заявляют о своем «я». Администрация города, безусловно, будет поддерживать волонтерское движение, вас, инициативных и неравнодушных ребят, которые преобразовывают нашу жизнь своими добрыми делами».