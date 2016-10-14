Лондон, 14 октября, 2016, 08:52 — ИА Регнум. Вселенная состоится из большего числа галактик, чем традиционно было принято считать: по данным учёных Ноттингемского университета (Великобритания), по сравнению с традиционным показателем их больше в десять раз, сообщается на научном портале spacetelescope.org.

Spacegid.com Галактики

Учёные утверждают, что подавляющее большинство галактик (90%) имеют слабое свечение, потому что расположены на большом расстоянии от Солнечной системы. Комментируя полученные университетом данные, научный руководитель Кристофер Конселис заявил, что для обнаружения этих, пока не найденных галактик, нужны более сильная оптика и оборудование другого уровня.

«Поразительно, что более 90% галактик во Вселенной еще предстоит обнаружить», — сказал он.

Напомним, по данным, полученным с телескопа Hubble, во вселенной насчитывается порядка 100 миллиардов галактик. Запуск этого аппарата увеличил количество обнаруженных галактик.