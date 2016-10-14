Колумбус, США, 14 октября, 2016, 08:19 — ИА Регнум. Президент США Барак Обама обрушился с очередной критикой на своих политических противников — Республиканскую партию, упрекнув её в политической непоследовательности: республиканцы всегда держались жёсткого курса в отношении Москвы, и при этом кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп — поклонник президента России Владимира Путина. Об этом Обама сообщил, выступая с речью на мероприятии Демократической партии в штате Огайо (США) накануне, 13 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Барак Обама

Обращаясь с республиканцам, американский президент заявил следующее: «Вы — партия, которая придерживается жесткой позиции в вопросах внешней политики и выступает против России, а затем вы выдвигаете Трампа, чьим образцом для подражания является Владимир Путин, бывший глава КГБ».

Американский президент задал вопрос, как же так могло получиться. Впрочем, констатировал он, партия непоследовательна даже по отношению к своим политикам. Например, часть сторонников Трампа отвернулась от него после задействования в предвыборной кампании компромата на миллиардера.

Стоит отметить, что президент России Владимир Путин никогда не возглавлял Комитет Государственной безопасности. Он работал в КГБ с 1977-го и уволился в 1991 году.