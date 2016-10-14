Вашингтон, 14 октября, 2016, 08:17 — ИА Регнум. Президент США Барак Обама в ходе выступления в Огайо на мероприятии Демократической партии заявил, что президент РФ Владимир Путин ранее возглавлял КГБ.

Иван Шилов ИА REGNUM Барак Обама

Критикуя республиканцев, выдвинувших кандидатом в президенты США Дональда Трампа, Обама назвал «образцом для подражания» у Трампа Владимира Путина — «бывшего главу КГБ».

Также глава Белого дома подверг критике политиков, которые отказали в поддержке Трампу после того, как начался скандал с сексистскими высказываниями кандидата-республиканца.

Напомним, КГБ (Комитет государственной безопасности) существовал в СССР. К июлю 1998 года, когда Владимир Путин возглавил Федеральную службу безопасности РФ (основная служба-преемница советского КГБ), никакого КГБ уже не было. Кроме того, Путин уволился из КГБ СССР 20 августа 1991 года в звании подполковника.