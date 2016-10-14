Екатеринбург, 14 октября, 2016, 08:03 — ИА Регнум. Амбициозный свердловский проект — аэроэкспресс Екатеринбург — аэропорт «Кольцово» — себя не оправдал. За восемь лет работы он так и не начал приносить прибыль, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аэроэкспресс

Екатеринбургский аэроэкспресс стал вторым после Москвы. Как ранее сообщало ИА REGNUM, официально маршрут открыли 14 октября 2008 года. Общий объём вложений оценивается в диапазоне от 400 млн до 650 млн рублей. Изначально поезда курсировали семь раз в сутки. За первый год работы новый вид транспорта перевёз более 61 тыс. человек. Убытки составили порядка 22,5 млн рублей. И это даже при том, что на 2009 год пришлись крупные международные мероприятия — саммит Шанхайской организации сотрудничества и встреча БРИКС, которая тогда именовалась БРИК.

Дальнейшие годы не принесли улучшения ситуации. С 2010-го количество рейсов «туда-обратно» было сокращено с семи до четырёх. А сейчас электричка ходит всего два раза в сутки: утром и вечером. По сути, она стала социальным маршрутом.

Кроме того, если раньше поезд шёл с железнодорожного вокзала без остановок, то теперь — со всеми остановками, имеющимися на маршруте. Пожалуй, от экспресса осталось лишь название. «Первый в мире экспресс, который ходит с остановками», — шутили тогда екатеринбуржцы. Изменения сказались и на стоимости билета. В 2008 году его можно было купить за 80 рублей, а сейчас с ЖД-вокзала до аэропорта поездка стоит лишь 54 рубля.

Отметим, эксперты ещё за год до старта проекта предвещали ему сложную судьбу. Со страниц газеты «Капитал» 31 октября 2007 года прямо заявлялось: аэроэкспресс может оказаться ненужным.

Рентабельность у него могла появиться при пассажиропотоке аэропорта более 5 млн человек в год. Эксперты ожидали, что этой планки удастся достичь через три года, в 2010-м. Но по итогам 2015-го он едва превысил отметку в четыре миллиона. Ещё одной причиной нерентабельности стало то, что горожанам привычнее добираться в аэропорт и из него автобусом, на такси или на личном транспорте.

А пока электричка фактически перевозит работников, в том числе и аэропорта. Благодаря мерам по оптимизации убытки удалось сократить, они не превышают 10 млн рублей в год. Покрываются они из свердловского бюджета. В правительстве региона пока не собираются закрывать нерентабельный маршрут. В то же время и радужных иллюзий по поводу него чиновники не питают.

Добавим, в августе 2016 года был пущен аэроэкспресс в Самаре, до аэропорта «Курумоч». Изначально в сутки выполнялось четыре рейса туда и обратно. Но в конце сентября один из них отменили. Причиной стал низкий пассажиропоток.