«Социальный аэроэкспресс»: амбициозный свердловский проект провалился
Екатеринбург, 14 октября, 2016, 08:03 — ИА Регнум. Амбициозный свердловский проект — аэроэкспресс Екатеринбург — аэропорт «Кольцово» — себя не оправдал. За восемь лет работы он так и не начал приносить прибыль, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Екатеринбургский аэроэкспресс стал вторым после Москвы. Как ранее сообщало ИА REGNUM, официально маршрут открыли 14 октября 2008 года. Общий объём вложений оценивается в диапазоне от 400 млн до 650 млн рублей. Изначально поезда курсировали семь раз в сутки. За первый год работы новый вид транспорта перевёз более 61 тыс. человек. Убытки составили порядка 22,5 млн рублей. И это даже при том, что на 2009 год пришлись крупные международные мероприятия — саммит Шанхайской организации сотрудничества и встреча БРИКС, которая тогда именовалась БРИК.
Дальнейшие годы не принесли улучшения ситуации. С 2010-го количество рейсов «туда-обратно» было сокращено с семи до четырёх. А сейчас электричка ходит всего два раза в сутки: утром и вечером. По сути, она стала социальным маршрутом.
Кроме того, если раньше поезд шёл с железнодорожного вокзала без остановок, то теперь — со всеми остановками, имеющимися на маршруте. Пожалуй, от экспресса осталось лишь название. «Первый в мире экспресс, который ходит с остановками», — шутили тогда екатеринбуржцы. Изменения сказались и на стоимости билета. В 2008 году его можно было купить за 80 рублей, а сейчас с ЖД-вокзала до аэропорта поездка стоит лишь 54 рубля.
Отметим, эксперты ещё за год до старта проекта предвещали ему сложную судьбу. Со страниц газеты «Капитал» 31 октября 2007 года прямо заявлялось: аэроэкспресс может оказаться ненужным.
Рентабельность у него могла появиться при пассажиропотоке аэропорта более 5 млн человек в год. Эксперты ожидали, что этой планки удастся достичь через три года, в 2010-м. Но по итогам 2015-го он едва превысил отметку в четыре миллиона. Ещё одной причиной нерентабельности стало то, что горожанам привычнее добираться в аэропорт и из него автобусом, на такси или на личном транспорте.
А пока электричка фактически перевозит работников, в том числе и аэропорта. Благодаря мерам по оптимизации убытки удалось сократить, они не превышают 10 млн рублей в год. Покрываются они из свердловского бюджета. В правительстве региона пока не собираются закрывать нерентабельный маршрут. В то же время и радужных иллюзий по поводу него чиновники не питают.
Добавим, в августе 2016 года был пущен аэроэкспресс в Самаре, до аэропорта «Курумоч». Изначально в сутки выполнялось четыре рейса туда и обратно. Но в конце сентября один из них отменили. Причиной стал низкий пассажиропоток.