Лондон, 14 октября, 2016, 07:58 — ИА Регнум. В Великобритании растёт количество граждан, желающих получить ирландское гражданство: за три месяца после референдума о выходе страны из состава Европейского союза (Brexit) их число удвоилось, пишет газета Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

Уточняется, что с тех пор, как состоялся референдум, число заявок на получение паспорта гражданина Ирландии составило 21,5 тысяч. В прошлом году в этот же период показатель был в два раза ниже — 11 тысяч.

Интересная деталь — без малого 16 тысяч человек, пожелавших получить ирландское гражданство — жители Северной Ирландии. Комментируя сложившуюся тенденцию, министр иностранных дел и торговли Ирландии Чарли Фланаган заявил, что заявок будет ещё больше: к концу года — до ста тысяч, и ещё заметнее спрос станет в 2017 году.

По данным издания, ирландские корни — характерная черта многих британцев: их имеет четверть населения страны. Претендовать на ирландское гражданство может тот, родился на острове Ирландия или потомок граждан Ирландии (его родители должны быть ирландцами).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Великобритании после референдума по Brexit растёт число преступлений на этно-религиозной почве: количество ксенофобских нападений в июле на 41% выше аналогичного периода предыдущего года.