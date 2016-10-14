Лондон, 14 октября, 2016, 07:51 — ИА Регнум. Роман британской писательницы Джоан Роулинг «Фантастические звери и места их обитания» будет экранизирован в пяти частях, такое заявление сделала Роулинг в Лос-Анджелесе в рамках мероприятия Global Fan, сообщает Reuters.

Гарри Поттер. Постер

«Могу подтвердить, что будет снято пять фильмов», — сказала она и добавила, что действие второй картины будет происходить не в Нью-Йорке, как в первой части, а в столице другого государства.

Книга «Фантастические звери и места их обитания» является спин-оффом, то есть ответвлением от основной сюжетной линии цикла о юном волшебнике Гарри Поттере. В марте этого года писательница заявляла о том, что фильм по мотивам романа будет трилогией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мировая премьера первой части «Фантастических зверей» пройдет 11 ноября 2016 года в Италии. В России картина выйдет 17 ноября. Выход второй части фильма намечен на ноябрь 2018 года.