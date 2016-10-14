Якутск, 14 октября, 2016, 08:27 — ИА Регнум. Жители Булунского района Якутии обратились к председателю ЦИК РФ Элле Памфиловой с просьбой проверить на честность итоги выборов главы муниципалитета. Люди подозревают, что они могли быть сфальсифицированы в пользу представителя «Единой России» Игоря Кудряшова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Игорь Кудряшов

«Во время прошедшей избирательной кампании Вы не раз одёргивали чиновников нашей республики за применение ими административного ресурса. После этого, как мы читаем в прессе, день голосования в Якутии прошел достаточно честно и чисто. Только не в нашем районе», — говорится в обращении, полный текст которого опубликовал «Блокнот Якутска».

Читайте также: В двух округах Якутии вместо депутатов победил «против всех»

Жители муниципалитета рассказали, что главная борьба за кресло его главы развернулась между «справедливороссом» Аркадием Алексеевым и представителем «Единой России» Александром Кудряшовым. За последнего, сообщают главе ЦИК РФ, активно агитировало правительство республики.

«Мы молча терпели такую агитацию за кандидата Кудряшова. Знали, что каждый свой выбор будет делать в кабинке для голосования. Но у нас украли надежду на честные выборы. Мы уверены, что фальсификация итогов голосования была проведена на избирательном участке №68 в поселке Тикси-3, где живет Кудряшов. Всего здесь проголосовали 127 человек. Но протокол подсчета голосов был подписан только в 7 часов 19 сентября. В то время как на других участках, где было по 800 голосовавших, подсчет голосов завершили еще к часу ночи», — пишут председателю федерального избиркома булунцы.

По их информации, до того, как стали известны итоги голосования в Тикси, выборы выигрывал Аркадий Алексеев, но в седьмом часу утра 19 сентября члены комиссии загадочным образом нашли еще один бюллетень в пользу Кудряшова, который не был заактирован членами УИК. Голоса на выборах у них сравнялись. Поскольку Кудряшов был зарегистрирован на выборы первым, то 21 сентября ТИК утвердил его главой Булунского района, рассказали якутяне Эллле Памфиловой, попросив провести проверку и «вывести махинаторов из УИК №68 на чистую воду».

«Мы не верим, что 127 голосов можно считать 11 часов. Мы считаем, что выборы у нас опять украли. Для чего государство тратит миллионы на выборы, если все решает административный ресурс? Элла Александровна, верните нам надежду на честные выборы».

В свою очередь, проигравший кандидат Аркадий Алексеев намерен добиться правды через суд. Он требует проверить бюллетени на 68-м участке.

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным избиркома, голоса между кандидатами на место главы Булунского района распределялись так: 41,9% за Аркадия Алексеева и 39,41% за Игоря Кудряшова.