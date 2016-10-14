Токио, 14 октября, 2016, 07:44 — ИА Регнум. Правительство Японии заморозило финансирование Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), заявил глава МИД страны Фумио Кисида, сообщает Kyodo.

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По его словам, страна «воздержится» от взноса, решение принято на основе «комплексной оценки различных факторов». На долю Японии приходится 10,8% бюджета организации.

Ранее Токио дал понять ЮНЕСКО, что может прекратить финансирование, если в список программы по защите всемирного документального наследия будут включены архивные материалы о резне в китайском городе Нанкин, устроенной японской армией в 1937 году.

Документы включены в Список Всемирного наследия по предложению Китая в 2015 году. По мнению Японии, они «искажают историю», поскольку «основаны на односторонних суждениях». Позиция Токио в этом вопросе основывается на том, что нет подтвержденных данных о количестве погибших, сам факт резни Япония не отрицает.

Также Япония выступает против включения в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО документов о насильственной вербовке женщин в походные бордели японской императорской армии. Пять лет назад в состав ЮНЕСКО была принята Палестинская автономия, в ответ на это финансировать организацию отказались несколько стран, в том числе США, Израиль и Канада.

13 декабря 1937 года японские войска взяли штурмом город Нанкин — столицу Китая (из Пекина столица была перенесена в Нанкин в 1928 году). За несколько предшествующих лет 250-тысячный город вместил в себя ещё около восьмисот тысяч переселенцев и беженцев от японской оккупации.

Никак не сдерживаемые, а наоборот, горячо поощряемые своим руководством, японские военные на протяжении шести недель убивали, насиловали и разоряли все, что попадалось им на пути. По разным оценкам, в Нанкине за эти полтора кровавых месяца погибли от 150 до 500 тыс. человек.