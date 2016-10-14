Дамаск, 14 октября, 2016, 07:40 — ИА Регнум. Президент Сирии Башар Асад заявил, что Сирия в настоящий момент превратилась в сцену, на которой разыгрывается драма по сохранению американской гегемонии над миром любой ценой. Об этом он сообщил в интервью газете «Комсомольская правда».

syria.mil.ru ВС РФ в Сирии

»Мы видим эскалацию конфликта, но главная цель — сохранить американскую гегемонию над миром, не позволить никому быть партнером на политической или международной арене, будь то Россия или даже их союзники на Западе», — сказал он.

По словам Асада, в воздухе уже витает запах третьей мировой войны. На вопрос журналистки, почему именно Сирия была выбрана в качестве полигона, президент страны ответил, что западными игроками из САР сделан инструмент воздействия в том числе и на Иран (интересант, в частности — Саудовская Аравия), и, очевидно, на Россию.

«Запад, наблюдая долголетнее сотрудничество России и Сирии, делает ставку на то, что разрушение Сирии также негативно повлияет и на Россию», — пояснил он.

Помимо этого, в Сирии вступает в силу исторический аспект. «За Сирию привыкли драться — и фараоны, и хетты», — сказал он. Кто контролирует Сирию, тот контролирует все регионы Ближнего Востока, потому что она выгодно расположена на Средиземноморье.

Асад подчеркнул, что Запад никогда не смирится с независимостью Сирии. «И потом, Сирия — независимая страна, а Запад никогда не смирится с независимостью любой страны, неважно это маленькая Сирия или великая Россия…» — констатировал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Асад предположил, что холодная война, начатая Западом против СССР, не была закончена, и сейчас в Сирии наблюдается продолжение.