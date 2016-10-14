Пало-Альто, США, 14 октября, 2016, 07:39 — ИА Регнум. Представители компании HP Inc заявили, что компания планирует сокращение от 3 до 4 тыс. рабочих мест в течение следующих трех лет, сообщает 14 октября Reuters.

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Заявление компании отразилось на стоимости акций. Стоимость акций HP уменьшилась на 1,3%. HP считает, что в 2017 финансовом году стоимость ее акций составит от $1,55 до $1,65.

HP также повысила квартальные дивиденды на 7% и заявила, что расширяет программу обратного выкупа акций на $3 млрд.

В сентябре этого года компания HP уже заявляла, что около 3 тыс. рабочих мест могут быть сокращены к концу 2016 финансового года.