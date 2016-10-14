Пекин, 14 октября, 2016, 07:28 — ИА Регнум. В Китае за первый месяц осени индекс потребительских цен (CPI), являющийся ключевым показателем уровня инфляции, достиг 1,9%. Кроме того, на 0,1% в годовом выражении вырос индекс цен производителей (PPI), таковы данные Государственного статистического управления КНР.

Шанхай

Отмечается, что в августе CPI находился на уровне 1,3%. Увеличение индекса обусловлено ростом цен на продукты, такие как овощи, фрукты и яйца. В 2014 году показатель вырос на 2% в годовом выражении, а в 2015 году — еще на 1,4%.

Показатель PPI отражает изменения оптовых цен на товары и услуги. Как отмечает Reuters, индекс вырос впервые с января 2012 года. В августе он уменьшился на 0,8%.