Манила, 14 октября, 2016, 05:15 — ИА Регнум. Президент Филлипин Родриго Дутерте в очередной раз обозвал глав США, ЕС и ООН «дураками» и обещал их всех «унизить» и «перехитрить», сообщает The Huffington Post 14 октября.

Presidential Communications Operations Office Родриго Роа Дутерте

В своем телеобращении Дутерте заявил, что «открыт» для расследования внесудебных казней во время «войны с наркотиками», которого добиваются президент США Барак Обама, его госсекретарь Джон Керри, а также Евросоюз и Комиссия ООН по правам человека, при условии, что после «допроса» он «сам сможет задать вопросы» на Генассамблее ООН.

«Я вас переиграю. Я не уверен, что ваши претензии могут быть ярче, чем мои. Я задам пять вопросов, которые вас унизят. Это будет зрелище!» — заявил Дутерте.

По словам Дутерте, он был официально приглашен в качестве докладчика в ООН, и намерен «принять вызов».

«Эти дураки думают, что Филиппины слабая страна. Может быть, Бог дал вам деньги, но у нас есть мозги!» — заключил Дутерте.

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Как передавало ИА REGNUM, спорная с точки зрения гражданских прав и свобод «война с наркотиками», которую Родриго Дутерте ведет на островном государстве в течение трех месяцев нахождения на посту президента, неоднократно вызывала критику «международного сообщества», в частности президента США Барака Обамы и генсека ООН Пан Ги Муна. В ответ на критику Обамы, обвинившего Филиппины во «внесудебных казнях», унесших жизни 3000 человек, Дутерте назвал американского президента «сыном шлюхи». Генсек ООН был просто назван «дураком».

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Более того, оскорблениями дело не ограничилось. В ответ на «вмешательство» Обамы в вопросы внутренней политики Дутерте остановил военно-морские учения США и Филиппин, и пообещал полностью «прекратить военное сотрудничество» с союзником, длившееся 60 лет. Однако соглашение о сотрудничестве между странами на сегодняшний день в силе — Дутерте заявил, что пока считает союз «полезным для безопасности» Филиппин.