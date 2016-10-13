Бразилиа, 14 октября, 2016, 02:59 — ИА Регнум. Экс-спикеру нижней палаты парламента Бразилии Эдуарду Кунье, ранее лишённому депутатского мандата, предъявлены официальные обвинения в коррупции и отмывании денег, передаёт телеканал Globo.

Кукрыниксы. В мире акул. 1962

По версии следствия, Эдуарду Кунья, в частности, получил взятку в размере свыше $750 тысяч от государственной нефтяной компании Petrobras за оказание содействия в заключении контрактов в Бенине, а позднее легализовал эти средства через счета в Швейцарии.

Напомним, Эдуард Кунья был главным политическим противником бывшего президента Бразилии Дилмы Руссефф и выступал основным инициатором её импичмента.

В мае этого года Верховный суд Бразилии отстранил Кунью от должности председателя нижней палаты парламента и приостановил действие его депутатского мандата по запросу генпрокуратуры страны. В сентябре Кунья был окончательно лишён мандата в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела.

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