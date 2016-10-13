Тампа, США, 14 октября, 2016, 02:49 — ИА Регнум. Сотрудники открыли для посещения парк развлечений «Леголэнд» в американском штате Флорида, ранее эвакуированный в связи с террористической угрозой, сообщает Reuters 14 октября.

FunTravel4Families.com «Леголенд» в штате Флорида, США

Полиция проверила сообщение о бомбе, заложенной в парке развлечений, саперы не обнаружили на территории «Леголэнда» взрывчатых веществ.

Тем не менее, официальный представитель полиции Джейми Браун заявил, что сообщение о возможном теракте — «это не шутка», и власти намерены довести расследование инцидента до конца.

Ранее, 13 октября, «Леголэнд» в городе Тампа был закрыт после звонка неизвестного лица, сообщившего о бомбе. Несколько тысяч посетителей и гости прилегающего к парку отеля были эвакуированы полицией.