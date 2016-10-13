Москва, 14 октября, 2016, 02:41 — ИА Регнум. В Сирии за сутки 13 октября зафиксировано 60 нарушений режима прекращения боевых действия со стороны незаконных вооружённых формирований на территории провинциях Алеппо, Дамаск, Латакия, Хама и Эль-Кунейтра. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Флаг Министерства обороны Российской Федерации

В частности, боевиками, ранее заявившими о прекращении огня, из РСЗО кустарного производства, миномётов и стрелкового оружия в провинции Алеппо были обстреляны населённый пункт Азизи, кварталы Эль-Машарка и Хай-эль-Антари города Алеппо и позиции правительственных войск в районе горы Захр-эн-Найраб.

В провинции Дамаск обстрелам подверглись населённый пункт ХАРАСТА и позиции правительственных войск в районе фермы Кусайр, в провинции Латакия — населённые пункты Кинсибба, Нахшебба, Тубал, Раша и гора Абу-Али.

Террористами из РСЗО «Адский огонь», ствольной артиллерии, миномётов и стрелкового оружия в провинции Алепо были обстреляны населённые пункты Аль-Виджи и Джандуль, а также кварталы Шейх-Максуд, Сулейман-Халяби, Ариан, Рамуси, Дахия-эль-Асад, Эль-Халидия, КПП №1 и №2 на дороге «Кастелло», позиции правительственных войск в районе квартала «1070», цементный завод, торговый центр «Кастелло» и крепость Карьят-Халаб.

В провинции Дамаск были обстреляны населённые пункты Арбил, Хауш-Насри, Хараста и Джаубар, квартал Сук-Суруджа и позиции правительственных войск в районе населённого пункта Дахийят-эль-Асад, ферма Кусайр, больница Ибн-эль-Валид в населённом пункте Дума, школа медицинской службы в Харасте, спортивная площадка и средняя школа в Джаубаре.

В провинции Хама террористы обстреляли населённые пункты Хифсин, Крах, Каукаб, Махарада, Хамамият и позиции правительственных войск в районе населённого пункта Скандария. В провинции Эль-Кунейтра обстрелам подвергся населенный пункт Джаба.

«Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооружённым формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своём расположении, удары не наносили», — говорится в документе.