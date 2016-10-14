Москва, 14 октября, 2016, 03:16 — ИА Регнум. На Западе последние 25 лет происходит прогрессирующая деградация политического лидерства. Такое мнение в прямом эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» высказал политолог, профессор МГИМО (У) МИД РФ, директор института демократии и сотрудничества (Нью-Йорк, США) Андраник Мигранян.

Брейгель Питер Старший. Битва карнавала и поста. 1559

Читайте также: «Для чего?»: Кремль ответил Джонсону на призыв к военным операциям в Сирии

По мнению спикера, на смену Джорджу Бушу — старшему, Гельмуту Колю приходят политические карлики: люди, лишённые лидерских качеств, люди, не способные принимать последовательные решения и их реализовывать.

«Обама не любит и не понимает внешнюю политику, он непоследователен. Борис Джонсон последовательно добивается того, чтобы его признали главным клоуном в международных отношениях. Что такое французские заявления — в европейских странах на носу выборы, Олланд — самый непопулярный президент, у него никаких шансов на перевыборы. В Германии — выборы, в Британии — просто хаос. Идёт процесс хаотизации и фрагментации. Они привыкли, что из Вашингтона Старший Брат должен дать правильный сигнал, а из Вашингтона сигналы противоречивые», — обозначил политолог.

«Как говорил один очень известный исследователь: «Когда вы каким-то особям даёте задание, которое выше их умственных способностей, у них происходит невроз». Вот я смотрю сегодня, у европейских политиков — у всех невроз», — заключил Андраник Мигранян.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что должна быть рассмотрена возможность военной операции в Сирии. По его словам, главы МИД Великобритании, Франции и Германии, а также госсекретарь США 16 октября в Лондоне обсудят эту тему.