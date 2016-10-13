Симферополь, 14 октября, 2016, 01:51 — ИА Регнум. Доходы Республики Крым за первые три квартала 2016 года выросли почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила министр финансов республики Ирина Кивико.

Морская галька

«По итогам девяти месяцев текущего года в бюджет республики уже поступило более 22 млрд рублей. Это на 32%, или 5,3 млрд рублей больше, чем за аналогичный период в прошлом году», — приводит её слова пресс-служба Министерства финансов Крыма.

Кивико отметила, что на сегодняшний день это один из лучших показателей по стране, так как без нефтегазовых доходов в среднем по России рост составляет 5,7%.

Министр отметила, что несмотря на сохраняющуюся зависимость от федерального центра (федеральных средств по итогам девяти месяцев получено 39,6 млрд рублей), в том числе ввиду реализации глобальных федеральных целевых программ, финансовое ведомство «настроено оптимистично» и прогнозирует хорошую динамику роста экономики в Крыму.

Согласно прогнозам, по итогам этого года налоговые и неналоговые доходы республиканского бюджета приблизятся к отметке 29 млрд рублей, что на 8,4% больше, чем утверждено в бюджете на 2016 год, и на 3,4 млрд рублей, или 13,1% больше, чем годом ранее.

По словам Кивико, увеличение объёма доходов, в первую очередь, будет обеспечено за счёт роста поступлений НДФЛ на 22,5% больше утверждённого плана. Кроме этого, в больших объёмах, чем утверждено в бюджете, ожидается поступление налога, взимаемого в связи с применением упрощённой системы налогообложения (на 30,2%), налога на имущество организаций (на 18,6%), налога на игорный бизнес (на 19,8%), налога на добычу полезных ископаемых (на 59,8%), доходов от использования имущества (на 23,3%) и штрафных санкций (на 53,5%).