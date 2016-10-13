Киев, 14 октября, 2016, 01:21 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора 13 октября договорились о проведении трёхсторонних переговоров с участием президента Франции Франсуа Олланда. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

bundesregierung.de Порошенко во время визита в Берлин, 1 февраля 2016 года

Сообщается, что Порошенко и Меркель обсудили ситуацию в Донбассе. Президент Украины заявил об увеличении обстрелов со стороны сил Новороссии и отметил важность размещения постоянных пунктов наблюдения ОБСЕ в районах разведения войск.

Кроме того, по информации пресс-службы, стороны обсудили вопросы ускорения предоставления украинцам безвизового режима и ратификации Соглашения об ассоциации Украины с Европейским союзом.

«Собеседники договорились о проведении трёхсторонней телефонной конференции между лидерами Украины, Германии и Франции в ближайшие дни», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 10 октября помощник президента России Юрий Ушаков «на полях» Всемирного энергетического форума в Стамбуле заявил, что очередная встреча в «нормандском формате» может пройти в Берлине 19 октября.

Позднее эту информацию также подтвердил посол России во Франции Александр Орлов. По его словам, Ангела Меркель «пригласила троих лидеров «нормандского формата» встретиться за ужином, он пройдёт вечером 19 октября в Берлине».