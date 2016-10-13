Москва, 14 октября, 2016, 01:01 — ИА Регнум.



Яблоки

В ходе проведения карантинного фитосанитарного контроля в одной из фур, следующих в обход официального пункта учета «Красный Камень», была выявлена партия свежих яблок весом около 19 тонн с маркировками белорусского происхождения. Об этом 13 октября проинформировало управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.

«Перевозчик представил к досмотру фитосанитарный сертификат, выданный 27 сентября 2016 года, и международную транспортную накладную, из которых следовало, что отправителем груза явилось минское ООО «Экопирол», а транспортное средство принадлежит белорусскому индивидуальному предпринимателю Кононович Н.А. В ходе досмотра груза инспекторами управления Россельхознадзора установлена маркировка польского происхождения», — сказано в официальном сообщении.

Главная госинспекцию по семеноводству, карантину и защите растений Белоруссии в ответе на запрос о подтверждении подлинности фитосанитарного документа пояснила, что документ за этим номером ранее выдавался на картофель. В итоге партия яблок весом 18,98 тонны арестована и, как отметили в Россельхознадзоре, «по завершении процедуры административного расследования продукция в рамках указа президента Российской Федерации будет уничтожена».

Россельхознадзор проинформировал также, что «за текущий период 2016 года инспекторами Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям изъято и уничтожено 1544 тонн «санкционной» продукции, из которых почти 829 тонн — это польские яблоки».

Кроме того, 13 октября в ППУ «Красная Горка» был запрещен ввоз в РФ молочной продукции производства минского ОАО «Молодечненский молочный комбинат»: «В ходе контроля установлено, что ветеринарный сертификат выдан 12 октября 2016 года на питьевое молоко, а ввозилась пастеризованная продукция. Кроме того, в указанном документе отсутствовали сведения о проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продукции».

Также сегодня, в том же ППУ был запрещён ввоз 21 тонны сладкосливочного масла и сыра, произведённых брестским ОАО «Пружанский молочный комбинат». Продукция возвращена отправителю из-за того, что транспортировалась с нарушением температурного режима, заявленного самим же предприятием-изготовителем в удостоверении качества. Помимо этого удостоверение качества не подтверждало соответствие требованиям техрегламентов Таможенного союза ввозимых партий масла.

Как сообщало ИА REGNUM, контрабандные поставки продовольствия из Евросоюза через Белоруссию процветают после того, как Россия в 2014 году применила ответные санкции к ЕС, а официальный Минск, желая продемонстрировать «разворот на Запад», отказался поддержать режим санкций. Александр Лукашенко неоднократно, публично и в частном порядке, с использованием различных выражений и предположений жаловался на Россельхознадзор, однако российское ведомство продолжает защищать потребителей от контрабанды и опасной для здоровья человека продукции, в том числе белорусского производства.