Ижевск, 14 октября, 2016, 00:43 — ИА Регнум. Просроченная задолженность по заработной плате в Удмуртии в течение месяца увеличилась на 17,1% или 3,365 млн рублей. По состоянию на 1 октября текущего года, долги по зарплате в строительных и образовательных организациях республики составили 23,046 млн рублей в отношении 321 работника, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Удмуртстата.

Владислав Осипов ИА REGNUM День знаний

Основная часть задолженности приходится на строительную отрасль — 20,397 млн рублей или 88,5% в структуре долга. Зарплату недополучили 246 работников, таким образом средний размер невыплаченной заработной платы составил 82,9 тыс. рублей. При этом в течение месяца объем долга вырос на 3,198 млн рублей или 18,5%, а число не получивших зарплату строителей сократилось на 214 человек.

Задолженность в отношении 75 работников образования составляет 2,649 млн рублей или 11,4% в структуре долга по зарплате в Удмуртии. В среднем сотрудники не получили по 35,3 тыс. рублей. Аналогичным образом в сентябре сумма долга выросла на 173 тыс. рублей, количество недополучивших зарплату работников сократилось на 5 человек.

С начала года объем просроченной задолженности по зарплате в Удмуртии сократился на 56,48% или 29,911 млн рублей. Как сообщало ранее ИА REGNUM, по состоянию на 1 января 2016 года, долги по заплате в республике составляли 52,957 млн рублей в отношении 1 633 граждан, работающих в сфере строительства и обрабатывающих производств.