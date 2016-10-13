Женева, Швейцария, 14 октября, 2016, 00:38 — ИА Регнум. В отношении мужчины, задержанного за ложное сообщение о бомбе на борту самолёта российской компании «Аэрофлот», возбуждено уголовное дело, сообщила прокуратура Женевы.

Юрий Пименов. Ожидание. 1959

«Допрошенный полицией признал, что его угроза была ложной, и что он пошутил. В отношении него возбуждено уголовное дело, — приводит сообщение ведомства портал Life.

Прокуратура подтверждает, что воздушное судно был тщательно осмотрено специалистами, никакой взрывчатки на борту обнаружено не было.

Как передавало ИА REGNUM, накануне в 14:00 по местному времени на телефон полиции Женевы поступил анонимный звонок о том, что на борту самолёта компании «Аэрофлот», который должен был вылететь рейсов 2381, заложена бомба.

Все пассажиры были сняты с воздушного судна и доставлены в терминал женевского аэропорта для дополнительного досмотра. Самолёт также был досмотрен. Позднее появилась информация о задержании звонившего полицией.