Йошкар-Ола, 14 октября, 2016, 00:20 — ИА Регнум. На ближайшей сессии Госсобрание Марий Эл рассмотрит вопрос отмены пониженных ставок налога на имущество организаций в размере 0,5% и 1,1% от налоговой базы для сельскохозяйственных товаропроизводителей. Соответствующий проект закона опубликован на портале республиканского парламента.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Жатва

В пояснительной записке к документу отмечается, что оптимизация ставок указанного налога увеличит доходы бюджета Марий Эл на 180 млн рублей в 2017 году и далее ежегодно на 240 млн рублей.

Также в документе говорится, что изменения в закон «О регулировании отношений в области налогов и сборов в Республике Марий Эл» вносятся в целях реализации поручений премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о введении моратория на льготы по налогам и отмены установленных субъектами пониженных ставок налога на имущество.

В случае принятия депутатами изменений, налоговые льготы отменят с 1 января 2017 года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в августе текущего года Медведев выступил за снижение ставки по кредитам для аграриев с 6% до 5%. Премьер распорядился предусмотреть необходимое для этих целей бюджетное финансирование с начала 2017 года.

В сентябре глава правительства сообщил, что «мы продолжаем поддерживать сельское хозяйство, для этой цели будет направлено регионам порядка 2,7 млрд рублей на возмещение затрат по модернизации тепличных комплексов и других агропромышленных объектов».