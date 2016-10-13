Рим, 14 октября, 2016, 00:06 — ИА Регнум. «Мы не должны думать, что ЕС является краном для санкций, и что санкции решат все проблемы», — заявил в четверг, 13 октября, министр иностранных дел Италии Паоло Джентилони, выступая на радио «Radio Anch'io». Джентилони отверг идею о том, что ЕС может принять новые ограничения в отношении Москвы за то, что происходит в Сирии, ни о никаких новых санкциях, в добавление к уже введенным Брюсселем из-за роли России в украинском кризисе, речи не идет.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Я не думаю, что Европа сможет прийти к консенсусу по поводу санкции из-за сирийского вопроса, — добавил министр. — Такое предложение было бы просто мотивом внести раздор между странами ЕС».

Таким образом, глава МИД Италии подтверждает, что вопрос о новых санкциях против России не стоит на повестке дня.

Министр иностранных дел Италии убежден, что сирийская ситуация должна решаться только путем диалога, но «послание для России должно быть совершенно ясно». «Мы, итальянцы, всегда считали, что Москва могла бы сыграть положительную роль, и сегодня мы находимся на стадии заключительных проверок: либо она возьмет на себя эту роль, в эти часы и дни, чтобы остановить то, что происходит в Алеппо, или если продолжит взрывать больницы, рынки, бомбить гражданских лиц, тогда будет очень трудно восстановить дипломатический климат сотрудничества», — заявил министр.

Джентилони выразил надежду, что новая встреча, запланированная на 15 октября, между государственным секретарем США Джоном Керри и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, приведет к соглашению о прекращении огня. «Керри правильно делает, что пробует еще раз», — добавил министр.