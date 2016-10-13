Минск, 14 октября, 2016, 00:05 — ИА Регнум.



Миграция

В Люксембурге 13 октября подписана совместная декларация о партнерстве в сфере мобильности между Белоруссией, Евросоюзом и его членами, участвующими в партнерстве, сообщает пресс-служба МВД Белоруссии.

Мероприятие состоялось в рамках заседания Совета ЕС по правосудию и внутренним делам. От имени Белоруссии подпись под документом поставил глава МВФ Игорь Шуневич.

«Современные масштабы международной миграции таковы, что ни одно государство в мире, каким бы развитым оно ни было, не в состоянии в одиночку решить проблемы, вызываемые миграционными процессами. Я уверен, что предлагаемая к подписанию Совместная декларация позволит достичь качественно нового уровня нашего взаимодействия, позволит нам объединить усилия в сфере регулирования миграционных потоков», — заявил Шуневич.

В МВД Белоруссии уверены, что декларация является первым основополагающим документом, регламентирующим сотрудничество Белоруссии в области миграции со странами ЕС. Проект включает такие направления, как: регулирование миграции; мобильность и легальная миграция; борьба с нелегальной миграцией и торговлей людьми, реадмиссия, надежность документов, удостоверяющих личность, и проездных документов; управление границами; миграция и развитие; предоставление убежища и международной защиты.

«Подписание декларации является важным этапом в начатом переговорном процессе с ЕС по упрощению визовых процедур и реадмиссии», — констатировали белорусские милиционеры.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Евросоюза, программа партнёрства в сфере мобильности между Брюсселем и Минском «устанавливает ряд политических целей и определяет ряд областей, в которых в дальнейшем будут развиваться диалог и сотрудничество ЕС и Белоруссии». Формально декларируется цель повышения эффективности управления миграционными потоками, которые в последние годы столь сильно осложняют внутриполитическую ситуацию в некогда благополучной Западной Европе.

Участие в программе партнёрства в сфере мобильности принимают члены Евросоюза — Болгария, Румыния, Польша, Венгрия, Финляндия, Латвия и Литва. Такие партнерские программы реализуются также с «восточными партнёрами» ЕС — Арменией, Азербайджаном, Грузией и Молдавией, а также с Кабо-Верде, Марокко, Тунисом и Иорданией.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября в Пинске состоялась торжественная церемония передачи Государственному пограничному комитету Белоруссии техники и оборудования для охраны белорусско-украинской границы в рамках проекта «СУРКАП, 2-ой этап», финансируемого Евросоюзом и реализуемого Международной организацией по миграции (МОМ). Также сегодня, 13 октября в Минске прошли переговоры в рамках первого раунда торгового диалога между МИД Белоруссии и Генеральным директоратом Европейской комиссии по торговле.