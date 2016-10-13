Киев, 13 октября, 2016, 23:57 — ИА Регнум. В Донбассе сохраняется напряженная военная обстановка. Противоборствующие стороны нарушают режим прекращения огня, применяя не только ствольную артиллерию, бронетехнику и минометы, но и боевую авиацию. Об этом 11 октября сообщают пресс-служба Минобороны Украины, Народные милиции ДНР и ЛНР, передает ИА REGNUM.

U.S. Army Europe Images ВСУ

В частности, заместитель командующего оперативным командованием Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что за минувшие сутки на Донетчине подразделения ВСУ 168 раз обстреляли позиции армии ДНР.

«В ДНР обстановка остается напряженной. Украинские силовики за прошедшие сутки 168 раз нарушили режим прекращения огня, из них с применением тяжелой артиллерии и минометов — 127 раз», — сказал Басурин.

Он уточнил, что под обстрел украинских войск попали позиции ДНР в населенных пунктах: Саханка, Трудовское и Ясиноватая. Басурин сообщил, что в районе Волновахи командование ВСУ разместило четыре зенитно-ракетных комплекса «Бук-М1».

«В районе населенного пункта Новогнатовка нашей разведкой отмечено прибытие четырех зенитных ракетных комплекса «Бук-М1», — рассказал Басурин.

При этом в селах Гнутово и Ломакино (Мариупольское направление), в 8 км от линии фронта, выявлено местонахождение трех танков и 10 САУ «Гвоздика». В Марьинке к западу от Донецка (1 км от линии фронта) было выявлено прибытие механизированного батальона 72 отдельной мотострелковой бригады, до 30 БМП и БТР, а также около пяти грузовых автомобилей с боеприпасами. «Все данные о нарушениях Минских договоренностей украинской стороной и расположении запрещенного вооружения ВСУ переданы представителям Миссии ОБСЕ и СЦКК», — заверил Басурин.

Он также отметил, что вчерашняя атака на позиции ДНР в районе южных сел Коминтерново и Ленинские была попыткой украинского командования проверить силы силовиков Польши и Грузии, а также спецбатальона «Азов» Нацгвардии Украины.

«Вчера со стороны Украины была предпринята попытка прорыва и занятия нашей территории в районе Ленинского и Коминтерново… Целью такой бестолковой атаки военного командования Украины, особенно в дневное время, было проверить реальные возможности наемников в условиях активных боевых действий», — рассказал Басурин, добавив, что в результате атаки ВСУ потеряли три БМП.

«Подтверждением того, что у противника массовые потери является прибытие в данный район двух вертолетов для эвакуации раненных и привлечение до семи гражданских автомобилей скорой помощи, не считая штатных санитарных средств 36 отдельной бригады морской пехоты», — подытожил Басурин.

Кроме того, спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что сегодня подразделения НМ были полностью готовы покинуть свои позиции в районе Станицы Луганской и отойти от линии боевого соприкосновения на расстояние, определенное Рамочным соглашением о разведении сил и средств.

«Подразделения НМ ЛНР были полностью готовы своевременно покинуть свои позиции на участке в районе населенного пункта Станица Луганская и отойти от линии боевого соприкосновения на обозначенные Рамочным решением расстояния. Представитель Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня генерал Кременецкий сообщил, что основной причиной отказа украинской стороной отвести свои подразделения на данном участке является обострение обстановки вдоль линии боевого соприкосновения и отсутствие указаний от вышестоящего руководства на выполнение данного мероприятия. Таким образом, украинская сторона в установленные сроки не подтвердила готовность к согласованному ранее отводу сил и средств», — полагает Марочко.

В то же время начальник управления НМ ЛНР Олег Анащенко отметил, что Киев пять раз срывал отвод сил у Станицы Луганской, поэтому исчерпал лимит попыток для разведения сил в данном районе.

«Мы в очередной раз заявляем о том, что отвод войск и разведение сил и средств не состоялось по вине украинской стороны. Украинская сторона в очередной раз продолжает не выполнять соглашение Контактной группы в Минске. Между тем и провокации со стороны ВСУ продолжаются по всей линии боевого соприкосновения. В данный момент все попытки разведения сил исчерпаны», — подчеркнул Анащенко.

В свою очередь, 13 октября спикер пресс-центра «АТО», подполковник ВСУ Виктор Шубец опроверг заявление главы ДНР Александра Захарченко о том, что ВС ДНР сбили украинский вертолет.

«Я эту информацию не подтверждаю. Боевые вертолеты (а именно «Ми-24») мы используем только для транспортировки раненых или горючего и то только в экстренных ситуациях», — сказал в комментарии InfoResist Шубец.

В то же время спикер Минобороны Украины по вопросам «АТО», полковник Андрей Лысенко заявил, что за минувшие сутки в результате боевых действий «погибших в рядах украинских войск нет, семь военнослужащих получили ранения, двое — получили контузию».

Он сообщил, что в районе Станицы Луганской (Луганское направление) ВС ЛНР продолжают нарушать режим прекращения огня."Это свидетельствует о том, что разведение сил и средств украинских и вражеских войск на этом участке фронта пока невозможно. Основные боевые действия по-прежнему ведутся в Попаснянском районе. Противник пытается подвинуть силы «АТО» с занимаемых позиций, открывая огонь и днем, и ночью», — сказал Лысенко, уточнив, что противник применял легкое вооружение, зенитки, минометы и БТР.

Полковник отметил, что в Луганском и Новгородском (Донецкое направление) позиции ВСУ были обстреляны из пулеметов ДНР. Лысенко рассказал, что на участке фронта Талаковка — Широкино (Мариупольское направление) ВС ДНР продолжают вести «сверхмощные многочасовые обстрелы украинских позиций из тяжелого вооружения».

«Большая часть обстрелов происходит днем. На вражеских позициях Заиченко — Саханка развернуто несколько минометных и артиллерийских батарей разного калибра, которые регулярно получают подкрепление боеприпасами из тыловых складов… Количество выпущенных мин и снарядов по нашим позициям даже превысило рекорд месячной давности — за минувшие сутки на Мариупольском направлении по нашим позициям было выпущено 777 боеприпасов», — рассказал Лысенко.

Он также проинформировал, что под обстрелы ВС ДНР попали украинские войска вВодяном, Широкино, Славном и Новотроицком. «Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 20 вражеских обстрелов, в том числе 14 — из тяжелого вооружения», — подытожил полковник. Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября Захарченко заявил о том, что войскам ДНР удалось подбить боевой вертолет ВСУ. «Недавно была попытка атаковать нас с вертолета. Она закончилась неудачно. Вертолет получил повреждения и приземлился на территории, подконтрольной Украине», — рассказал Захарченко.

Напомним, ранее уполномоченный представитель ЛНР на Минских переговорах Владислав Дейнего сообщил, что по результатам состоявшейся 11 октября видеоконференции участников Контактной группы появилась «определенная надежда, что разведение сил и средств на участке в районе Станицы Луганской все же начнется 13 октября».