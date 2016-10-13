Брюссель, 13 октября, 2016, 23:57 — ИА Регнум. Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Европейский союз не встанет на колени перед США ради заключения Трансатлантического соглашения о партнерстве в области торговли и инвестиций (TTIP). Об этом Юнкер заявил сегодня, 13 октября, сообщает агентство Belga.

Кукрыниксы. Скандал на Общем рынке. 1964

«Европа ведет переговоры, но Европа не собирается вставать на колени перед США. Мы не собираемся отказываться от всех принципов, которые обеспечили успех Европе», — заявил глава Еврокомиссии.

Напомним, Евросоюз ведет с США переговоры по TTIP с июля 2013 года. Вашингтон хотел завершить эти переговоры до конца второго срока президентства Барака Хуссейна Обамы, то есть до ноября текущего года.

Соглашение TTIP представляет собой соглашение о создании самой большой в мире зоны беспошлинной торговли с потребительским рынком более 820 миллионов человек. В эту зону должны войти собственно США и Евросоюз, а также Канада, Мексика, Швейцария, Лихтенштейн, Норвегия и Исландия и ряд стран-кандидатов ЕС.

Полный текст проекта соглашения до сих пор неизвестен, но по тем данным, что уже стали достоянием общественности, ясно, что соглашение это выгодно США, но не выгодно евросоюзным производителям. В ЕС проходят многочисленные акции протеста против TTIP. Власти Евросоюза пытаются выторговать более выгодные условия, но США пытаются продавить свои условия.